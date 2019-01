Visszavonul a szociális médiából a Black Mirror különleges epizódjának sztárja

Néhány nappal ezelőtt került fel a Netflixre a Fekete tükör: Bandersnatch című, interaktív különkiadása, melyben, bizonyos kulcsfontosságú fordulatoknál a néző dönthette el, merre menjen tovább a történet. A történetben fiatal programozót alakító Will Poulter most bejelentette, egy időre visszavonul a szociális médiától, írja az nme.com. Érthető, hiszen az adás óta megszámlálhatatlan visszajelzést kapott a Fekete tükörről a Twitteren.

„A mostanában átélt élmények fényében most egy kicsit eltűnök a Twittertől. Mielőtt ezt megtenném, szeretném megköszönni mindenkinek, aki megnézte a Bandersnatch részt és reagált rá (bármit is). Minden kritikát elfogadok, és nagy öröm, hogy sokan élveztétek annak végeredményét, melyen rengeteg ember annyi ideig dolgozott” – írta posztjában a színész, aki azt is elmondta, hogy a mentális egészsége megőrzése érdekében változtatnia kell a szociális médiával való kapcsolatán.

Kiemelt kép: Netflix