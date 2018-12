Maratoni játékidejű epizóddal jöhet a Black Mirror új évada

Nemrég írtuk meg, hogy december 28-án új résszel rukkol elő a Fekete tükör a Netflixen. Az nem derült ki, hogy a Bandersnatch című rész különkiadás vagy a nemsokára érkező ötödik évad első része-e, azonban most újabb információk és egy fotó is kiszivárgott az epizódról.

A Bandersnatch Netflixen már elérhetővé vált oldalán filmként aposztrofálják a részt, tehát különálló darabról van szó. Ami azonban igazán különlegessé teszi a részt, az a játékideje. Egy koreai oldalon ugyanis néhány Reddit-felhasználó azt vette észre, hogy a karácsonyi epizód 312 perces, vagyis több mint öt órás lesz. Ez azt is jelentheti, hogy talán a Bandersnatch lesz az interaktív rész, amiről a készítők beszéltek az új évad kapcsán, vagyis bizonyos kulcsfontosságú fordulatoknál a néző döntheti majd el, merre menjen tovább a történet.

A különleges epizód egy fiatal programozóról szól majd, aki egy fantasyregényt szeretne videojátékként adaptálni, azonban a játék és valóság lassan elkezd összemosódni. A Bandersnatch főszereplője Fionn Whitehead (Dunkirk) lesz, mellette pedig feltűnik majd Will Poulter (Családi üzelmek) és Asim Chaudhry (People Just Do Nothing) is.

Kiemelt kép: Netflix