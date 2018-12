Ez lehet az új Belehalok: óriásit megy az új Majka-dal

Egyetlen nap alatt brutálisan sokan nézték meg Majka új dalát, amit Horváth Tamással közösen jegyez.

Majka, ahogy azt az Irigy Hónaljmirigy paródia-dala is megénekli, tényleg a csapból is folyt idén is, és annak ellenére, hogy szakításuk Curtisszel az év egyik popzenei slágertémája volt, a zenei karrierje sem lankad. Majka most Horváth Tamással állt össze, együtt hozták tető alá a Meztelen című dalt, melynek klipjét, melyben Majka szamurájnak öltözött, péntek esti feltöltése óta több, mint 600 ezerszer néztek meg a YouTube-on. Ha önnek esetleg eddig kimaradt, most pótolhatja.

Kiemelt kép: Youtube