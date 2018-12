Ben Affleck és kommandósosztaga kirabol egy drogcézárt

A Netflix akciófilmje tömve van hollywoodi sztárokkal. Előzetes.

A Netflix márciusra ígéri a Triple frontier bemutatóját, amelyben egy csapat exkommandós áll össze, hogy a haza szolgálata után végre a saját szakállukra is dolgozzanak kicsit. A nagy terv az, hogy kirabolnak egy dél-amerikai drogcézárt az argentin-brazi-paragay-i hármashatáron, de persze menet közben némileg eldurvulnak a dolgok. A film fő vonzerejét a sztárokkal teletömött szereplőgárda jelenti: Ben Affleck mellett a csapatban Oscar Isaac, a Kemény motorosokból ismert Charlie Hunnam, valamint a Narcosban és a Trónok harcában is játszó Pedro Pascal is helyet kap. A rendező pedig J.C. Chandor, aki a Minden odavannal, az Egy kemény évvel már bizonyította már, hogy mestere a fesztültségteremtésnek.