Meghalt Pete Shelley

63 éves korában meghalt az egyik legnagyobb hatású brit punk rockzenekar, a Buzzcocks énekes-dalszerző-gitárosa. Legismertebb dala a sokszor feldolgozott Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've) volt.

Pete Shelley (születési nevén Peter Campbell McNeish) 1955-ben született Manchesterben, és ott alapította meg a Buzzcocks együttest 1975-ben Howard Devoto énekessel, a következő évben pedig már ők játszottak a Sex Pistols manchesteri koncertje előtt. Az együttes gyorsan a legnépszerűbb punkzenekarok közé került, és miután Devoto távozott a zenekarból, a gitáros Shelley lett az énekes is. A többieknél poposabb zenét játszó Buzzcocks kislemezei (What Do I Get, Love You More, Promises stb.) szinte kivétel nélkül felkerültek a brit slágerlistára, a már említett Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve) pedig már akkor is a zenekar legnagyobb slágere volt, azóta pedig feldolgozta a Fine Young Cannibals és a Nouvelle Vague is, 2005-ben pedig a legendás rádiós DJ, John Peel halála alkalmából egy jótékony célú kislemezre vették fel olyan zenészek, mint David Gilmour, Robert Plant, Roger Daltrey és Elton John is, természetesen Shelley közreműködésével.

Három nagylemez után aztán a Buzzcocks 1979-ben feloszlott, Shelley pedig szólóban folytatta, és elektropop stílusban jelentetett meg lemezeket, a Homosapien című dala pedig arról lett nevezetes, hogy a BBC tiltólistára tette, az indoklás szerint azért, mert a homoszexualitást propagálta. A nyolcvanas évek végén a Buzzcocks újjáalakult, onnantól kezdve több lemezt is megjelentett és rendszeresen turnézott is.

A Buzzcocks jelentősége különösen a feloszlása után lett nyilvánvaló, óriási hatást gyakorolt az amerikai punkszíntérre és az indie rockra, és a legtöbb valamirevaló, torzított gitárokkal dallamos zenét játszó előadó az előképei között emlegette: az R.E.M., a Pixies, a Nirvana, a Green Day egyaránt nem létezhetne a Buzzcocks nélkül, nem beszélve a nyomukban járó sok száz egyéb zenekarról. Még egy angol tévéműsor is az együttestől kölcsönözte a nevét (a Sex Pistols albumcímével kombinálva), a zenei vetélkedőműsor Never Mind the Buzzcocks.

Pete Shelley az utolsó éveiben feleségével annak szülőhazájában, Észtországban élt, és ott halt meg csütörtökön, az első hírek szerint szívrohamban. (BBC)

