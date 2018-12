Jövőre is marad a magyarok kedvenc sorozata

Egy ideig úgy tűnt, hogy az egy évvel ezelőtt a Netflixre költöző Jóbarátok 2019 januárjától már nem lesz látható a streamingszolgáltatón. Szerencsére mindenki megnyugodhat, a 10 évadot megált, kultikus sorozat nem megy sehová, így továbbra kedvünkre nézhetjük Ross és Rachel se veled, se nélküled románcát, Joey folyamatos hódításait, Chandler helyes bénázásait, Monica takarítási mániáit és persze Phoebe furcsa szokásait.

Nemrég ugyanis a rajongók ijedten szúrták ki a Netflix Hozzáférés füle alatt, hogy januárrtól nem lesz elérhető a Jóbarátok. A szolgáltató nem sokkal később megnyugtatta a rajongókat a Twitteren, hogy aggodalomra semmi okuk, nem veszik le a sorozatot a műsorról, majd a Netflix egyik képviselője szintén megerősítette ezt az NME-nek.

The One Where Friends is Going Nowhere, Don't Worry https://t.co/z5cxunwHA2

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) December 3, 2018