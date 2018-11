Steven Spielberg igazi sztárt szerződtetett a West Side Story remake-jébe

Azt eddig is lehetett már tudni, hogy Steven Spielberg rendezi a West Side Story remake-jét, melynek egyik főszereplője, a Tonyt alakító Ansel Elgort (Csillagainkban a hiba, Nyomd, bébi, nyomd) lesz. Most azt is bejelentették, hogy az eredeti, 1961-es változat szereplője, Rita Moreno is játszik majd az új változatban, írja a Deadline. A színésznő anno a női főszereplő barátnőjét, Anitát alakította, most pedig ő lesz a tulajdonosa a boltnak, ahol Tony dolgozik.

„Soha, még a legvadabb álmomban sem gondoltam, hogy visszatérek ebbe a jelentős filmbe. Az pedig, hogy maga Steven Spielberg kért fel a szerepre, szenzációs” – mondta Moreno, aki nemcsak színászként, hanem vezető producerként is részt vesz a film munkálataiban.

A film nemcsak a filmváltozatot, hanem az 1957-es musicalt, nem mellesleg a legelső Broadway-darabot is felidézi, melyet Arthur Laurents és Stephen Sondheim írtak, a zenéjét pedig Leonard Bernstein szerezte.

A Robert Wise és Jerome Robbins által rendezett West Side Story első filmadaptációja elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat 1962-ben, így Spielbergnek fel kell kötnie a nadrágját, ha hasonlóan nagy sikerű alkotást szeretne készíteni.

Kiemelt kép: ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12