Vissza a jövőbe-folytatást kér a nép

A Hollywood Reporter nemrég szavazást indított, mely filmklasszikusok folytatását, remake-jét vagy rebootját néznék meg legszívesebben az emberek. 2200 embert kérdeztek meg, akik majdhogynem egyöntetű véleményen voltak. A megkérdezettek 71 százaléka ugyanis egyértelműen a Vissza a jövőbe-filmeket szeretné valamilyen formában újranézni.

Nem sokkal maradt le mögötte a Toy Story, az Indiana Jones-filmek és a Jurassic Park, ezekre is rengetegen adták a voksukat. Persze a Star Wars, a Bosszúállók-filmek, az Avatar és az Éhezők viadala is is elég jól szerepelt a megkérdezettek között, ami azt bizonyítja, hogy sokak felháborodásával ellentétben, miszerint minek előhúzni a régi alkotásokat ahelyett, hogy újak készülnének, igenis nagy igény van ezekre a felújított változatokra.

„Nagyon meglepett, hogy az emberek újabb Vissza a jövőbe-filmet szeretnének látni, nem utolsósorban azért, mert Robert Zemeckis rendező ezzel kapcsolatban elég egyértelműen nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy csak a holttestén keresztül következő film. A nosztalgia erőteljes dolog” – mondta Jill Pantozzi, az io9 blog kultúra rovatának helyettes szerkesztője.

Kiemelt kép: Universal Pictures / Archives du 7eme Art / Photo12