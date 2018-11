Meghalt Douglas Rain, akinek a 2001: Űrodüsszeia tette legendássá a hangját

– írta Antoni Cimolino, a részben Rain által alapított Stratford színházi fesztivál művészeti igazgatója abban a közleményben, amelyben beszámolt a 90 éves kanadai színész haláláról. Douglas Rain 1928-ban született Winnipegben, és klaszikus műveltségű Shakespeare-színész volt: a londoni Old Vicben tanult, majd hosszú pályája során végigjátszotta Kanada színpadait.

1972-ben Tony-díjra is jelölték a Vivat! Vivat! Regina!-ban nyújtott alakításáért. A világ filmrajongói mégis egy olyan szerepéről ismerték, amiben még az arca sem látszott. Stanley Kubrick kultikus sci-fijében, a 2001: Űrodüsszeiában ő adta HAL 9000, az űrhajósokról gondoskodó mesterséges intelligencia hangját, ezzel örökre beírva magát a filmtörténetbe.

– írta Rainről szóló megemlékezésében Edgar Wright, a Baby Driver rendezője. Itt lehet meghallgatni a dermesztően nyugodt hanghordozást:

RIP Douglas Rain, the chillingly calm tones of HAL 9000 in '2001: A Space Odyssey'. One of the best performances in film, with just his voice. pic.twitter.com/79Jr8iOWK6

— edgarwright (@edgarwright) November 12, 2018