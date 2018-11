Törőcsik Mari mégsem tér vissza a színpadra kedden

Elmarad Törőcsik Mari keddi visszatérése a Nemzeti Színház Galilei élete című darabjában. A színésznő a Bertolt Brecht műve alapján Zsótér Sándor által rendezett darabban idős Galileo Galileit alakította volna. Az újra kórházban fekvő Törőcsik orvosai azt javasolták, ne utazzon Budapestre, írja az Index.

„Ismét kórházban vagyok, éppen most ment ki a professzor úr, aki szerint hamarosan talán hazamehetek. Most is rutinvizsgálatokon vagyok, ezért tartanak bent néhány napig. Egyelőre sajnos nem javasolják, hogy Budapestre utazzak. Pedig lenne néhány dolog, amit el kellene intézni…” – mondta a Ripostnak. Hogy Törőcsik Mari mikor tér vissza a színpadra, egyelőre nem tudni.

Kiemelt kép: Zih Zsolt / MTI