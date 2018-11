Gyémánt nélkül ma már nincs eljegyzés, és erről is a celebek tehetnek

Pedig nem az ő ötletük volt. Avagy hogyan hódították meg a nagy brilles gyűrűk a világot?

„Diamonds are a girl’s best friend”, azaz „A gyémánt a lányok legjobb barátja” – énekelte feledhetetlenül Marilyn Monroe a Szőkék előnyben című 1949-es klasszikusban, és ezzel megalapozta azt a mára teljesen alapértelmezett vélekedést, miszerint eljegyzési gyűrű nincsen gyémánt nélkül. Persze az ötletgazda nem Marilyn volt, hanem az N. W. Ayer nevű reklámügynökség nagyon-nagyon okos szakemberei, akiket a De Beer nevű bányavállalat kért fel arra, hogy találják ki, hogyan lehetne sikeresebben eladni a cég drágaköveit. Így született meg 1947-ben Frances Gerety reklámszövegíró ötletéből a „A Diamond Is Forever” azaz „A gyémánt örökre szól” szlogen, amely önmagában is elég erős volt, Marilynnek már igazán nem volt nehéz dolga . Az eredmény nem maradt el: 1951-re az amerikai menyasszonyok nyolcvan százalékának gyémántköves eljegyzési gyűrűvel kérték meg a kezét. Hozzánk ugyan némi késéssel ért el ez a trend, ám ma már Magyarországon sincsen ez másként. Pedig a mai nagyszülők generációja még „csak” karikagyűrűvel házasodott, a kísérőgyűrű később jött divatba, az pedig, hogy ez a kísérőgyűrű nagy brilles, úgynevezett szolitergyűrű, az utóbbi pár évtizedben terjedt el.

Ebben a trendben komoly szerepet játszanak az amerikai filmek és sorozatok – már a Jóbarátokban is poénkodtak a gyémántok méretével, ha kicsi volt, ha nagy – és persze, a hírességek, akik mindig is formálták a közízlést és a divatot. Ám az internet, majd a közösségi média térnyerésével a híres színésznők, modellek, valóságshowhősök szinte beköltöztek a mindennapjainkba: kiskutyájuk nevét, vagy, hogy hol szeretnek kávézni éppúgy tudjuk, mint azt is, hogy hány karátos gyémántcsodával kérték meg a kezüket. Meghan Markle jegygyűrűjében például egy ötkarátos és két kisebb, összesen kb. 1,5 karátnyi brill beszél az örökkévalóságról, a gyűrűt nagyjából 350 ezer dollárra, azaz csaknem tízmillió forintra becsülik, de Amal Alamuddin még ennél is extravagánsabb, hétkarátos, Jennifer Anistont pedig nyolckarátos brillgyűrűt viselt. És ezzel még csak meg sem közelítik a rekordert: Elizabeth Taylor annak idején egy harminchárom (!) karátos brillt viselt – amelyet aztán 2011-ben a Christie’s 2,4 milliárd forintnak megfelelő összegért árverezett el.

Azok az amerikai vőlegények, akik nem filmsztárok, valamivel életszerűbb méretekben gondolkodnak: úgy illik, hogy nagyjából háromhavi fizetésükbe kerüljön a gyűrű. Ezt persze nem mindenki engedheti meg magának: a legtöbben ötezer dollár, nagyjából 1,4 millió forint körüli gyűrűt választanak. Ám ez nem csak rongyrázás, sőt: egyre többen tekintenek a brillgyűrűkre befektetésként itthon is . A jó hír pedig, hogy hazánkban még jóval olcsóbban lehet gyémánthoz jutni, mint a nemzetközi piacon. Bár, ha valaki valami igazán különlegesben gondolkodik, vagy, mondjuk, méretben a fent említett hírességek gyűrűit célozná meg, azt azért jó tudni, hogy ezt nem fogja tudni megtenni csak úgy, besétálva egy ékszerboltba. Magyarországon már a két-három karátos gyűrűk is ritkaságszámba mennek, ezeket főként aukciókon árusítják. A BÁV például az ünnepek körüli eljegyzési lázhoz igazítva minden karácsony környékén tart egy nagy ékszeraukciót, ahol rendre el is kel néhány különlegesség. Két éve egy a Meghan Markle-éhoz hasonló méretű, ötkarátos gyűrű volt az aukció királynője: tízmillió forintért adták el, de a kisebb brilleket keresőknek is akad bőven választék, fél karáttól egészen a négy-ötkarátos gyűrűkig.

Szponzorált tartalom A cikk a BÁV támogatásával készült.

Fotó: Thinkstock