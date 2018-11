Meghalt Francis Lai, Oscar-díjas filmzeneszerző

A Love Story és számos egyéb neves filmzene szerzőjeként ismert francia zeneszerző 86 éves volt.

Francis Lai 1932-ben született Nizzában, de fiatalon Párizsba költözött, ahol Edith Piaf zongorakísérőjeként is dolgozott. 1965-től kezdett filmzenéket írni, miután megismerkedett Claude Lelouch rendezővel, akinek az Egy férfi és egy nő című filmjében dolgoztak együtt, és a film is kirobbanó siker lett, illetve Lai filmzenéjét is díjazták (és egész biztosan mindenki ismeri). Innentől Lelouch állandó zeneszerzője lett, és ő szerezte az Élni az életért, az Élet, szerelem, halál, A csibész, a Boldog új év, az Egy egész élet és még több más Lelouch-film zenéjét is, de más, külföldi rendezők is foglalkoztatták, legnagyobb sikerét pedig a Love Story című filmmel aratta, melynek zenéjéért Oscart is kapott 1970-ben. Utoljára is Lelouch filmjében dolgozott, ez volt a tavaly mozikba került Chacun sa vie.

Lai azonban nemcsak filmzenéket írt, hanem dolgozott a neves francia énekesnők közül Mireille Mathieu-vel (a borítófotón is vele látható) és Juliette Grecóval, míg a Love Story betétdala, a Where Do I Begin örökzöld sláger is lett Andy Williams előadásában. Nagy sikert aratott továbbá szofterotikus filmek zenéivel, mint az Emmanuelle 2 és a Bilitis. Francis Lai halálhírét Nizza polgármestere, Christian Estrosi jelentette be közleményben. (Le Figaro)

Borítófotó: Eva von Maydell / DPA / AFP