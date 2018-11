Rejtelmes plakáttal csábít minket magához a világ leggonoszabb bohóca

Júniusban kezdődött a Stephen King azonos című regénye alapján készült AZ: Második fejezet forgatása Kanadában, melyet most is Andy Muschietti rendez. Fotók már eddig is érkeztek néha a forgatásról, de most végre a film plakátját is megcsodálhatjuk:

Bár a rejtelmes plakát nem sokat árul el a filmről, de még inkább felcsigázza a rajongók izgalmát. Az IT 27 évvel az első után játszódó második részében a világ leggonoszabb bohóca, Pennywise szerepét Bill Skarsgard alakítja, aki mellett olyan színészek tűnnek fel, mint Jessica Chastain (A segítség, Zero Dark Thirty), James McAvoy (Vágy és vezeklés, X-Men filmek), Bill Hader (Kész katasztrófa, Barry), James Ransone (Sinister-filmek, Gyilkos megszállás), Andy Bean (Transformers: Az utolsó lovag), Isaiah Mustafa (Förtelmes főnökök, Összetörve) és Jay Ryan (A tó tükre, A kegyes gyilkos).

Az AZ: Második fejezet 2019. szeptember 6-án fog a mozikba kerülni.

Kiemelt kép: Warner Bros. Pictures/New Line Cinema