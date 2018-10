A világ legdrágább órái, amelyek nem az arany és a gyémánt miatt kerülnek felfoghatatlanul sok pénzbe

Amikor a világ legdrágább óráiról beszélünk, akkor érdemes pár kikötést tenni. Például azt, hogy meddig óra egy óra, és mikortól számít ékszernek. Mert a világ legdrágább órái között rengeteg olyan darab van, ami azért is drága, mert elképesztően ritka vagy nemes anyagból készült és nem feltétlenül azért, mert olyan egyedi funkciókat építettek bele, amelyeket senki más.

Tehát ha nem számoljuk azokat az órákat, amelyek az alapanyagaikkal villognak, akkor két nagyon erős versenyző marad, de nem kell aggódni, ők is annyiba kerülnek, hogy az árukból teljes generációk nőhetnének fel. Érdekes módon a legdrágább órák között sok zsebóra van, pedig ezeknek az óráknak igencsak leáldozóban van a divatja, sőt, egy ideje már csak érdekességként, nosztalgiaként, műtárgyként tekintünk ezekre az eszközökre.

Pedig a világ egyik legdrágább órája egy zsebóra, amely viszont olyan szerkezettel rendelkezik, hogy attól még a laikusoknak is leesik az álla.

Breguet Grande Complication Marie Antoinette

Ez a már ránézésre is csodálatos óra 30 millió dollárba kerül, így valószínűleg nem fog szembe jönni a sarkon senki, aki ilyet visel. Már csak azért sem, mert csak egy van belőle. A világ egyik legdrágább óráját Abraham-Louis Breguet tervezte Marie Antoinette-nek. A Breguet még ma is gyárt remek órákat, természetesen már Svájcban. I. Ferenc német-római császár és Mária Terézia királynő tizenötödik, és egyben második legfiatalabb gyermeke soha nem láthatta a csodálatos szerkezetet, mivel annak készítése 40 évig tartott. Ami azt illeti, maga az órásmester sem láthatta teljes pompájában működni a Grande Complicationt, mivel 1823-ban meghalt. A fia 4 évvel apja halála után fejezte be a zsebórát, amely ma már nem kevesebb, mint 30 millió dollárba kerül.

A másik fontos, említésre méltó óra már egy karóra, amely annak ellenére kerül elképesztően sokba, hogy semmi különleges nincs benne, vagy rajta. Vagyis csak látszólag.

Rolex Daytona Paul Newman

A legendás színész Rolexe a legjobb példa arra, hogy hogyan válhat egy viszonylag egyszerű órából legendás, méregdrága, történelmi jelentőségű modell. A szóban forgó Rolex Daytonát Newman a feleségétől, Joanne Woodwardtól kapta, amikor a hatvanas években a Winning című film forgatása zajlott. Newman felesége a Drive carefully me, vagyis a vezess engem óvatosan feliratot gravíroztatta az óra hátlapjára. Az óra történetéhez tartozik, hogy sok éven keresztül elveszettnek hitték.

A Rolexnek eleinte nem ez volt a legnépszerűbb modellje, de a film bemutatása után mégis az egyik legikonikusabb modelljévé vált. Kiderült, hogy az eredeti Paul Newman Daytona James Cox, rendezőhöz került, akinek Newman még 1984-ben ajándékozta oda, amikor Cox a színész lányával járt. A leghíresebb Rolex Daytona 2017-ben egy árverésen kelt el, ahol egy telefonos licitáló 17,8 millió dollárt fizetett érte.