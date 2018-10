4 híresség, akiknek majdnem híresebb az órájuk, mint ők maguk

Megkerestük azt a 4 tagadhatatlanul híres embert, akik amellett, hogy nagy dolgokat vittek véghez, még különleges ízléssel is rendelkeztek az órák terén.

Sokan azt gondolják, hogy az órák csak mérőeszközök, arra valók, hogy megnézzük rajtuk az időt. Emiatt sokan ma már nem is hordanak órát, mondván: megnézik inkább telefonjukat, ha kíváncsiak az időre.

Hogy ez mennyire nincs így, remekül mutatja, hogy szinte minden sikeres, nagyformátumú ember kezén egy remek karóra van. Merthogy az óra nemcsak öltöztet, hanem kifejez is. Kifejezi azt, hogy mit gondolunk a világról, mit tartunk fontosnak, és végül, de nem utolsó sorban: mennyire becsüljük saját magunkat.

Jackie Kennedy

A tragikus halált halt amerikai elnök, John Fitzgerald Kennedy és felesége elképesztő stílussal rendelkeztek. A különleges, visszafogott, de ugyanakkor nagyon nőies Jackie Kennedy mindent megtestesített, amit egy First Lady-nek kellett, sőt, amit manapság elvárnak a mindenkori elnök feleségétől, az mind az ő örökségéből származik. Jackie a legtöbbször egy az öltözékéhez tökéletesen passzoló arany Cartier Tank-et hordott, amelyet a sógorától, Stanislaw Radziwill-től kapott 1963-ban.

Az óra tokjára ezt gravírozták: Stas to Jackie 23 Feb. 63 2:05 am to 9:35 pm.

A dátum egy hivatkozás a híres 1963-as Palm Beach-i 50 mérföldes sétára, amellyel azt bizonyították Kennedy-ék (és még jó páran), hogy ha szükség volna rá, be tudnának vonulni a seregbe.

Az óra története legalább annyira kalandos volt, mint Jackié, aki szinte minden nap hordta a szeretett Cartierét. A Tank már így is elképesztő sztorija 2017-ben újabb fordulatot vett, amikor egy aukciósház árverésén majdnem 380 ezer dollárért kelt el, ami mai árfolyamon számítva nagyjából 106 millió forintnak felel meg. Akkor még nem lehetett tudni, hogy ki a titokzatos vevő, ám később kiderült, hogy az ismert celeb, Kim Kardashian.

Kardashian valószínűleg nem fogja viselni az órát, inkább csak műtárgyként gyönyörködik benne. Az, hogy jó helyre került-e az óra, csak az idő fogja eldönteni.

Elvis Presley

Az énekes gyakorlatilag egyenlő az Egyesült Államokkal, az amerikai álommal, annak minden mámorával és gyötrelmével együtt. Elvis Amerika legnagyobb ikonja, ennek megfelelően egy igazi amerikai órát hordott. Az azóta Svájcban készülő, de eredetileg amerikai gyökerű Hamilton a mai napig sok tengerentúli szívét dobogtatja meg. A világ leghíresebb énekese a legtöbbször egy különleges formájú, kicsit futurisztikus Hamilton Venturát hordott.

Elvis annyira szerette az óráját, hogy a kellékesekkel sem törődve a legtöbb filmjében, például a Kék Hawaii-ban is a saját darabját viselte. A Hamilton egyébként a mai napig gyártja a Venturát, amelyből van természetesen különleges, Elvis-kiadás is, a Hamilton Ventura Elvis80.

LeBron James

James alighanem a világ legjobb kosárlabdázója, legalábbis az aktív mezőnyből biztosan. A kosaras nemcsak a pályán, de azon kívül is rendkívül aktív. Iskolákat, alapítványokat vezet, tévés produkciós cégei vannak, elképesztő mennyi mindennel foglalkozik és naná, hogy órákkal is. LeBron személyisége elég erős, az öltözködése pedig sokszor súrolja az ízléstelenség határát, gyakran vesz fel zakóhoz rövidnadrágot például, ami minimum kérdéses. Az órák terén viszont határozottan jól választ, pláne igaz ez a nem túl erős sportoló mezőnyben.

Jamesnek több órája is van, kezdetben Rolexeket hordott, az egyik kedvence egy Rolex Day Date II volt, amely 2008-ban jelent meg. Az arany tokos és szíjas Day Date II-ből James természetesen a nagyobb, 41 mm-es verziót hordta, amelynek a fekete számlapját római számok osztották be. James aztán váltott, méghozzá nem is kicsit. És most nemcsak a méretről van szó. 2013-ban elkezdett együttműködni az egyik legnagyobb luxusbranddel, az Audemars Piguet-vel. James abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a nevével és az általa megálmodott dizájnnal megjelenhetett egy AP limitált különkiadás, a rózsaarany-ezüst Royal Oak Offshore Chronograph LeBron James. Ettől fogva az NBA legnagyobb csillaga szinte csak Audemars Piguet órákban mutatkozik.

Donald Trump

Akár szeretik az emberek, akár nem, Donald Trump a világ egyik leghíresebb embere és mint olyan, számít, hogy hogyan öltözködik, vagy épp mit hord a csuklóján. Sokan élből azt gondolnák, hogy Trump ízléstelen órákat visel, ám az igazság ezzel szemben az, hogy ezen a listán talán ő hordja a legjobb és legízlésesebb darabokat. Ami, ha belegondolunk nem csoda, mivel Trump világ életében gazdag volt, így volt rá ideje, hogy kikupálódjon a családja körében ízlés dolgában. Emiatt aztán nincs is mit kompenzálnia nagy, otromba modellekkel, túlméretezett, színes tokokkal. Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke kifejezetten kicsi órákat visel, az egyik kedvence egy gyönyörű, nem túl szokványos formájú, arany Patek Philippe Ellipse, amely remek öltönyóra, ennek ellenére Trump a legtöbbször mégis golfozni veszi fel. A másik kedvence egy igazi gyűjtői darab, amelyet nem lát az ember minden második hírességen, egy 1968-as Vacheron Constantin Historiques ultra-fine, rózsaarany számlappal.

Ebből a két választásból tehát kiderül, hogy meglepő módon Donald Trump szereti a klasszikus időtálló órákat, amelyeket bátran hord akár hétvégén, sportolás közben is.

