Magyar film a Diák-Oscar harmadik helyezettje

Azt eddig is lehetett már tudni, hogy Kovács István Ostrom című filmje is díjat nyert, de az csak az október 11-i, Los Angelesben tartott díjátadón derült ki, hogy a Bronz Diák Oscar-díj büszke tulajdonosa lett. Az, hogy az Ostrom bekerült a legjobb három film közé azt is jelenti, hogy a legjobb rövidfilmnek járó Oscarért is versenybe szállhat.

A 23 perces történet 1994-ben, a háború sújtotta Szarajevóban játszódik. Főhőse egy magányos bosnyák nő, aki elindul, hogy vizet találjon magának, és végre hajat mosson várva várt randevúja előtt. Életveszélyes terve végrehajtásától sem a szomszédjai, sem a mesterlövészek nem tudják eltántorítani.

A magyar alkotók közül eddig csak Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt, hol nem volt… című diplomafilmje nyert Diák-Oscart 1991-ben.

Az Ostrom a 32 éves Kovács István diplomafilmje a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakán, ahol Enyedi Ildikó volt az osztályfőnöke. A film főbb szerepeiben Vedrana Bozinovic, Mirela Lambic, Radoje Cupic, Nenad Pecinar bosnyák színészek mellett Trill Zsolt és Keszég László látható.

