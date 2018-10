Erőszakossággal vádolják James Francót

Az év elején Arany Glóbusszal kitüntetett, majd utána szexuális zaklatási vádak össztüzébe került James Franco ellen újabb színésznő állt ki. Akkor a színész által alapított, majd tavaly bezárt Studio4 filmiskola több egykori diákja is azzal vádolta Francót, hogy szexuálisan zaklatta őket, többek között Sarah Tither-Kaplan és Violet Paley is.

Már öt nő vádolja szexuális zaklatással James Francót Növekszik a botrány a vasárnap este Arany Glóbusszal kitüntetett színész körül.

Most Busy Phillipps (Dawson és a haverok) rántotta le a leplet Francóról nemsokára megjelenő önéletrajzi könyvében, a This Will Only Hurt A Little-ben, hogy az a húsz évvel ezelőtti Különcök és stréberek című sorozat forgatása közben bánt vele erőszakosan, írja az nme.com. A jelenet szerint Phillippsnek finoman meg kellett ütnie Franco mellkasát, mire a színész magából kikelve a földre lökte a színésznőt, a következőket üvöltve: „Soha többet ne érj hozzám!”

Phillipps kolléganője, Linda Cardellini (Vészhelyzet) azt javasolta, jelentse az ügyet a menedzserének, de a színésznő ezt nem tette meg végül.

„Büszke vagyok arra, hogy felelősséget vállalok azért, amit tettem. A Twitteren megjelent dolgok pontatlanok, de teljességgel támogatom az embereket abban, hogy kiálljanak és hangjukat hallathassák, mert sokáig hallgatniuk kellett. Ezért nem akarom elhallgattatni őket semmilyen módon” – így reagált az őt ért vádakra az év elején Franco a The Late Night Showban.

Kiemelt kép: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP