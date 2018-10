Nyugdíjba vonul Amerika Kapitány

Chris Evans utolsó Marvel-filmje lehet a Bosszúállók 4. A színész a forgatás utolsó napján osztotta meg Twitterén a következőt:

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 4, 2018