Alfonso Cuaron kapta az Arany Oroszlánt, a Napszálltát nem díjazták a Velencei Filmfesztiválon

Kiosztották a 75. Velencei Filmfesztivál díjait, Nemes Jeles László filmje nem kapott díjat.

A fesztivál fődíját Alfonso Cuaron filmje, a Roma kapta, a rendező eddigi legszemélyesebb filmje, amelyben gyerekkora Mexikóvárosa elevenedik meg. A legjobb színésznő Olivia Colman lett (The Favourite), a legjobb színész pedig Willem Defoe (At Eternity’s Gate). Ezüst Oroszlánt ért Yorgos Lanthimos új filmje, a The Favourite, amely a zsűri nagydíját hozta el, a legjobb rendezésért pedig a francia Jacques Audiard kapott díjat a Sisters Brothers című filmje miatt. A legjobb forgatókönyv díját a Coen testvérek új filmje, a The Ballad of Buster Scruggs, Jennifer Kent filmje, a The Nightingale pedig a zsűri különdíját kapta.

Nemes Jeles László filmje, a Napszállta ezúttal nem kapott díjat, viszont előző este azért a nemzetközi filmkritikusok szövetsége, a FIPRESCI zsűrijétől megkapta a legjobb film díját.

Fotó: Eamonn M. McCormack/Getty Images