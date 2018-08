Kirk kapitány a skót függetlenségért harcol

Már Robin Hood is kaszinózott

Előzetes érkezett a Chris Pine főszereplésével készült Outlaw Kinghez. A történelmi film a középkorba visz el minket, pontosabban pedig Robert skót nemzeti hős harcába, amit az ország függetlenségéért vívott az angolok ellen. A férfit, akit a skótok mai napig egyik legnagyobb nemzeti hősükként tartanak számon, az új Star Trek Kirk kapitánya játssza majd, de feltűnik Aaron-Taylor Johnson, Florence Pugh, a főgonosz Edward angol királyt pedig a Trónok harcából Stannisként ismert Stephen Dillane fogja alakítani David Mackenzie filmjében.

Ez lesz amúgy sorozatban a második alkalom, hogy a skót rendező együtt dolgozik Pine-nal, együtt csinálták ugyanis az Oscarra jelölt 2016-os A préri urait is. Az előzetes alapján most egy nyomokban A rettenthetetlent tartalmazó, korhű, véres, brutálerős akcentusokkal operáló filmet kapunk. Az Outlaw Kinget szeptemberben mutatják be a Torontói Filmfesztiválon, a Netflix műsorára pedig november 9-én érkezik majd.

Kép: Netflix