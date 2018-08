Összebalhézott a Smashing Pumpkins és a Smash Mouth a Shrek zenéje miatt

Instagramon hozta fel régi sérelmét Billy Corgan, a Smashing Pumpkins énekese. A rajongóinak válaszoló rocksztár felemlegette azt az esetet, amikor állítása szerint a Shrek című film záródalaként fel akarta használni a Dreamworks Untitled nevű számukat, azonban a stúdió visszavonta az ajánlatot, és lecserélték a számot az I’m a Believerre a Smash Mouth-tól.

A Smash Mouth Twitteren válaszolt Corgannak. A zenekar egoistának nevezte a zenészt, és azt állították, hogy csak ő gondolja azt, hogy a Smashing Pumpkins volt az első banda, akit megkerestek. Valójában hónapokig győzködték a Smash Mouth-t, mire beadták a derekukat, és engedték, hogy számukat felhasználják a filmhez.

Actually we said no and Michael Austin from Dreamworks kept calling. That went on for over a month. We assume multiple bands we’re asked. If it feeds Billy’s ego to think they we’re first let him think that. Def would have been a darker approach. @THE_EELS are on it & others.

