A Ku Klux Klan volt vezetője aggódik, hogyan fog megjelenni a legendás fekete rendező filmjében

Most végre kiderül, meg tudja-e állítani a gyűlöletet a Facebook és az Apple

Elmondása szerint telefonon kereste fel David Duke, a Ku Klux Klan volt vezetője Ron Stallworth-t, akinek a története szolgált alapul a Spike Lee rendezte Csuklyások: BlacKkKlansman című, hetvenes években játszódó filmjéhez.Ebben feltűnik az akkor még aktív klántag Duke karaktere is Topher Grace alakításában. Stallworth elmondta, hogy a Duke aggodalmát fejezte ki amiatt, mert gyanakodott rá, hogy túl negatívan állítják majd be az alkotásban. A rendező csak röhögött a dolgon:

Az amerikai fehér nacionalistáról egyébként az őt alakító Grace-t is megkérdezték nemrég egy interjúban, aki ott elmondta, hogy soha nem is szeretne találkozni az általa megformált karakterrel. Azzal kapcsolatban, hogy Duke-nak gondjai lehetnek a filmmel, ő csak ennyit mondott:

Most már túl késő, haver.

A Csuklyások: BlacKkKlansman szeptemberben érkezik a mozikba. A filmet a Malcolm X-et és a Szemet szemértet is jegyző rendező eddigi egyik legjobb filmjének tartják a kritikusok. Az alkotás egy fekete rendőr igaz történetét meséli el, aki telefonon keresztül épült be sikeresen az akkor Duke által vezetett Ku Klux Klanba a hetvenes években. A főszereplő rendőrt Denzel Washington fia, John David Washington alakítja, de szerepel még Adam Driver is a filmben.

Kép: Focus Features