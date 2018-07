A Gyöngyhajú lányra gördeszkáznak Jonah Hill első rendezésében

Az Omega legendás száma csendül fel a sztár filmjének előzetesében.

Előzetes érkezett az Oscar-jelölt Jonah Hill első rendezéséhez, a kilencvenes évek gördeszkás világában játszódó MID90S-hez. A kor szellemét 4:3-as képarányában is megidéző filmben egy Los Angeles-i tini gyerekkora elevenedik meg, amiben fontos szerepet játszik a deszkázás, a rivalizálások, illetve még talán az első szerelem is. Az előzetes számunkra azért is érdekes, mert annak második felében az Omega legendás slágere, a Gyöngyhajú lány csendül fel.

A MID90S-t október 19-én mutatják be Amerikában, magyar premierről egyelőre nincs hír.

Kép: Jamie McCarthy/Getty Images