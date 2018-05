Lengyel rockoperát ihletett egy magyar hős története

A különleges előadás alapja egy vers, amely a magyar főnemesről és kalandorról szól.

A Wyborcza című lengyel lap számolt be róla, hogy Poznanban bemutatták a Beniowski. Ballada bez bohatera című rockoperát, amelyet aköltő Juliusz Słowacki 1941-ben írt Beniowski című verse ihletett.

A Beniowski főhőse az a magyar származású Benyovszky Móric katona, arisztokrata, világutazó és kalandor, aki a 18. század második felében itthonról elmenekülve előbb Lengyelországban is élt, majd beutazta Európát és később Madagaszkár királyává vált.Ennek fényében különösen érdekes, hogy a Małgorzata Warsicka rendező által színpadra állított rockopera nemcsak fiatalos és dinamikus, de a szereplőgárdáját is csupa fiatal nő alkotja.

A bemutató előtt még egy rövid előzetesféle is napvilágot látott a rendkívüli előadáshoz:

Benyovszky legendás alakját Európában a magyarok és a lengyelek mellett a szlovákok és magukénak vallják, alakja már a múltban is sokakat megihletett. Életéről opera, táncjáték, színdarab, játékfilm és még tévésorozat is készült, illetve könyvek és Słowackié mellett egyéb versek is születtek.

Kiemelt kép: YouTube/TeatrNowyPoznan