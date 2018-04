Csak úgy hasít a Twitteren a lent látható videó, amelyben egy kisfiú látható hazafutás közben.

A videót megosztó ratby nevű felhasználó kísérőszövege szerint

If any of you need a laugh, the coach told my cousin to run home as fast as he can and he delivered pic.twitter.com/VpBBzIEtzf

— ratby (@TabbyRodriguez) April 29, 2018