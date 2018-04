Egy mexikói rapper mártotta savba három diák holttestét

Pár nappal korábban derült ki, hogy Mexikóban meggyilkoltak három filmes diákot, most pedig egy beismerő vallomás alapján megvan az a személy is, aki a eltüntette a nyomokat. A YouTube-on milliós nézettséget is elérő Christian Omar Palma Gutierrez, azaz QBA ismerte be, hogy heti 159 dollárért (~41 ezer forint) dolgozott egy drogkartellnek (Jalisco New Generation) szakácsként, azaz ő maratta szét a holttesteket savval a gyilkosságok után.

QBA április végén egy tijuanai fesztiválon is fellépett volna, a kemény, drogokról, erőszakról szóló szövegei havi 300 dollárt (~77 ezer forint) hoztak a konyhára, ehhez jött a kartelltől összeszedett mellékes. A 25 éves Javier Salomón Aceves Gastélum, a 20 éves Marco García Francisco Ávalos és Jesús Daniel Díaz egy iskolai projekten dolgoztak, és a hatóságok szerint Gutierrezék riválisának területén forgattak. Akkor látták őket utoljára, amikor egy rendőrnek öltözött bandatag kiszállította őket a kocsijukból. Feltehetően egyiküket halálra kínozták, és társaikat is megölték, hogy ne maradjon szemtanú.

Mexikót megrázta a tragédia, több városban szerveztek tüntetést, és Guillermo del Toro Oscar-díjas rendező is felszólalt a megdöbbentő erőszak ellen. Az ország rekord évet zárt 25 300 gyilkossággal.

