Mia Farrow nem akarta, hogy lánya Woody Allen zaklatásos ügyéről beszéljen

A színésznő a Time 100 legbefolyásosabb közéleti személy gáláján beszélt arról, hogyan élte meg a családja és ő maga, hogy örökbefogadott lánya, Dylan Farrow újra a nyilvánosság előtt említette meg, hogy nevelőapja, Woody Allen zaklathatta.

Mia Farrow a fiát, Ronan Farrow-t kísérte el a Time bulijára, aki – a New York Times mellett – a New Yorkerben robbantotta ki a Harvey Weinstein-ügyet. Felkerült a százas listára, kapott egy Pulitzer-díjat a munkájáért, és 2018-ban új könyve is kijött Amerika külpolitikájáról. Az ügyvéd és újságíró a Time-nak elmondta, hogy a cikke nem azért született, hogy az kiiktassa a hatalommal bíró embereket, hanem hogy először az életben meghallgassák az emberek az áldozatokat. Mia Farrow-t pedig a Variety kérdezte Dylan Farrow második nyílt leveléről.

Farrow még 2014-ben írta ki magából, hogy Woody Allen gyerekkorában zaklatta. A rendező ezt azóta tagadja, de a #MeToo második hulláma őt is elérte. Dylan Farrow 2017 decemberében tette fel a kérdést, hogy miért maradt ki Woody Allen Hollywood legnagyobb botrányából. Mia Farrow most úgy nyilatkozott, hogy egyik fele nagyon büszke volt a lányára, hogy ilyen bátor, de el is akarta felejteni az egészet.

Azt akartam, hogy vége legyen. Nem akartam, hogy újraéledjen ez az egész. Ez egy borzasztó fejezet volt számunka, de megértettem, és tiszteletben tartottam, hogy szüksége volt erre, hogy a #MeToo-mozgalom része akart lenni, és hallatni akarta a hangját.

Kiemelt kép: Bruce Glikas/Getty Images, Mia Farrow és Dylan Farrow 2003-ban.