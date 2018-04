Jason Statham magyarul is szembeszáll az óriáscápával

A The Meg szinkronizált előzetesében, amelyben ismét Epres Attila kölcsönzi a hangját Stathamnek.

Filmes karrierje egyik legtesthezállóbb szerepében tér vissza idén a mozikba Jason Statham, aki végre egy forgatáson is kamatoztathatta úszótudását, illetve azt, hogy anno műugróként évekig a brit nemzeti úszócsapat tagja volt. Ha szaltókkal műugrani nem is, de úszni minden bizonnyal fog a The Meg című cápás akcióhorrorban, melynek a héten megjelent előzetesét immár szinkronosan is nézhetjük.

A magyar mozikban majd a Meg – Az őscápa címen futó filmben Statham az Amerikai Haditengerészet különleges búvárját, Jonas Taylort alakítja, aki egy balul sikerült bevetés után azt állítja, hogy a társai azért haltak meg, mert a tenger mélyén egy réges-rég kihalt őscápa támadt rájuk, senki nem hisz neki, és leszerelik. Ő viszont nem tud szabadulni az esettől: kutat, olvas tanul, szeretné megérteni, hogy mi történt vele – arra készül, hogy egyszer visszatér a mélybe, és szembenéz a társai gyilkosával. Végül egy tudományos expedíció tagjaként le is merül a Mariana árokba, ismét találkozik régi ellenfelével, és az újra támad. De ezúttal még nagyobb baj történik: a fenevad keresztüljut azon a tengeri sávon, amely eddig a mélyben tartotta, és most a világ tengereit járva rettenetes pusztításba kezd. Taylor felelősnek érzi magát a katasztrófáért, és új társai segítségével felveszi a kesztyűt a gigantikus bestiával.

Statham mellett Cliff Curtis, Rainn Wilson és Ruby Rose játsszák a fontosabb szereplőket a John Turteltaub rendezésében közelgő The Megben, amely augusztusban fog a magyar mozikba kerülni.

Kiemelt kép: Maeday Productions/Warner Bros.