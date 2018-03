Meghalt a korábbi évtizedek ünnepelt francia színésznője, Stéphane Audran

A színésznő 85 éves korában hunyt el, és olyan filmekben szerepelt, mint A burzsoázia diszkrét bája és a Babette lakomája.

Stéphane Audran 1932-ben született Versailles-ban Colette Dacheville néven, az első komolyabb filmszerepét 1959-ben kapta, későbbi férje, Claude Chabrol Unokafivérek című filmjében. Chabrol számos későbbi filmjében is szerepelt (összesen 25 filmben dolgoztak együtt), de többször játszott együtt első férjével, Jean-Louis Trintignant-nal is, 1968-ban pedig a berlini filmfesztiválon választották a legjobb színésznőnek a Barátok című filmben nyújtott alakításáért.. Két Oscar-díjas filmben is szerepelt: Luís Bunuel A burzsoázia diszkrét bája (1972) és a dán Gabriel Axel Babette lakomája (1987) című filmjében is játszott, őt pedig 1978-ban jutalmazták César-díjjal a legjobb mellékszereplőként a Violette Noziere című filmben. Több amerikai filmben is szerepelt, mint A nagy vörös egyes (1980) és a Sasszárny (1978), de játszott Az utolsó látogatás (1981) című brit sorozatban is. Utolsó filmje A monacói lány volt 2008-ban, de az idei cannes-i fesztiválon lehet, hogy bemutatják egy eddig nem látott filmjét: Orson Welles 1970-ben elkezdett, de soha be nem fejezett filmjét, a The Other Side of the Windet.

A fia, Thomas Chabrol azt nyilatkozta az AFP-nek, hogy édesanyja már egy ideje beteg volt, és tíz nappal a halála előtt engedték haza a kórházból. „Nyugalomban halt meg hajnali 2-kor” – mondta Thomas Chabrol.

