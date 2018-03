Punkokkal bandázik és szexelni tanul a földönkívüli csaj

Az Így csajozz egy földönkívülivel című lökött vígjátékban, amelynek itt a magyar előzetese.

A számos egyéb műve mellett a Csillagport és az Amerikai isteneket is író Neil Gaiman How to Talk to Girls at Parties című 2016-os novellájából John Cameron Mitchell rendezésében készült tavaly az azonos című zenés vígjáték, amely most tavasszal a magyar mozikba is megérkezik majd. A hazánkban majd az Így csajozz egy földönkívülivel címen futó produkciónak itt a szinkronos előzetese.

A film arról szól, hogy a ’70-es években néhány csinos lánynak kinéző földönkívüli érkezik Londonba, ahol aztán összeismerkednek három punkkal, akik közül a béna Enn (Alex Sharp) teljesen rákattan egyikükre, a Zan nevű titokzatos csajra (Elle Fanning). A furcsa páros elkezd egyre jobban összemelegedni, amelynek során Enn a földi kultúrával punk életérzéssel és a szexszel is megismerteti új barátnőjét.

A produkció legérdekesebb és legvadabb karaktereként egy kattant punk nőt alakító Nicole Kidman mellékszereplésével közelgő film május 10-én fog a magyar mozikba kerülni.