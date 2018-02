Azt hitték, Red Hot Chili Peppers-koncertre vettek jegyeket, nagyon meglepődtek

A Twitteren számolt be kalandjáról Duncan Robb (via Mashable), aki azt hitte magáról, igazi mázlista, amiért 30 fontért (kb. 10.200 forintért) sikerült jegyeket szereznie magának és barátnőjének a Red Hot Chili Peppers belfasti koncertjére. Ráadásul ezzel a karácsonyi ajándékot is kipipálta.

Ehhez képest Robbék miután elutaztak, már csak a helyszínen szembesültek azzal, miféle koncertre is szólnak azok a jegyek: nem a Red Hot Chili Peppers, hanem a rockfeldolgozásokat játszó Red Hot Chilli Pipers nevű skót dudás zenekar fellépésre.

Still can’t believe we’ve flown over to Belfast not for the @ChiliPeppers but to see the ‘worlds best bagpipe band’ @chillipipers … thought I’d got a rate good deal on tickets n’all. Had a nightmare pic.twitter.com/YO72amVR4I

— Duncan Robb (@Dunc_Cfc) February 10, 2018