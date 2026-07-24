Kaja Kallas szerint Donald Trump alaptalanul vetette ki az újabb importvámokat

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint nem megalapozottan vet ki vámokat az Egyesült Államok az európai árukra, arra hivatkozva, hogy az Európai Unióban hiányos a kényszermunka-ellenőrzés. A Manilában megrendezett ASEAN-csúcstalálkozón részt vevő Kaja Kallas pénteken nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Irodája csütörtökön jelentette be, hogy a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértése miatt 60 országra új, 10 és 12,5 százalékos importvámot vet ki, ami az Egyesült Államok által importált áruk 99 százalékát érinti.

Az intézkedés péntektől lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi, átmeneti időre alkalmazott 10 százalékos vámok lejárnak.

Kaja Kallas a döntés kapcsán kijelentette, hogy „ha összehasonlítjuk a munkajogunkat az Egyesült Államokéval, akkor fizetett szabadságunk van, nagyon jó munkakörülményeket biztosítunk az alkalmazottainknak, szóval az amerikai indok nem igazán megalapozott”.

Az uniós főképviselő rámutatott arra, hogy az EU tisztázni akarja a kérdést Washingtonnal, és emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió teljesítette a tavaly megkötött transzatlanti kereskedelmi megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásait. A politikus szerint sokkoló az amerikai intézkedés. Mint fogalmazott, „megállapodásunk volt Amerikával, és tartottuk magunkat ehhez a megállapodáshoz. Ezért negatív meglepetés, hogy ezt a megállapodást nem tartják be”.

Az intézkedést a Trump-adminisztráció a kereskedelmi törvény kényszermunka tilalmáról szóló cikkelyére alapozza, és azt állítja, hogy a vámok alá eső országok nem hoztak megfelelő intézkedéseket a kényszermunka révén létrehozott árucikkek betiltása érdekében. A közlemény szerint az érintett országok körét a kereskedelmi képviselő irodájának vizsgálatai alapján határozták meg. (MTI)