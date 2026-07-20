Amíg Trump a vb-döntőn parolázott, az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre Iránban

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint a késő esti órákban közölte, hogy lezárult a mintegy három órás művelet, aminek célpontjai között iráni katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, tengeri megfigyelőállások, és haditengerészeti egységek, valamint drón- és rakétaállások szerepeltek. Az Egyesült Államok hadereje kilencedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen. Az MTI tudósítása szerint a konfliktus tovább éleződik a Hormuzi-szoros térségében, ahol a tengeri közlekedést is egyre súlyosabban érintik a harci cselekmények. A jelentések szerint ismét iráni drón- és rakétatámadások érték Kuvaitot és Bahreint is.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az újabb támadáshullám célja Irán azon katonai képességeinek további gyengítése, amelyekkel a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat fenyegeti. Az iráni Tasnim hírügynökség jelentése szerint robbanások történtek többek között Tebrizben, Csábahárban, Konarakban, Bandar Mahsahrban és Bandar Imam Homeiniben. Az Egyesült Államok az elmúlt napokban újra megkezdte az iráni célpontok elleni támadásokat, míg Teherán a régióban található, amerikai katonai támaszpontokat befogadó országok elleni támadásokkal válaszolt.

A CENTCOM vasárnap arról is beszámolt, hogy szombaton Észak-Irakban életét vesztette egy amerikai katona, amikor egy lelőtt iráni öngyilkos drón fel nem robbant robbanóanyagát hatástalanították. Ezzel a konfliktusban meghalt amerikai katonák száma 17-re emelkedett, a sebesülteké pedig meghaladja a 420-at.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy csapást mért az ellenség szíriai al-Tanf térségében lévő különleges műveleti bázisára, valamint korábban drónokkal támadta az Egyesült Államok kuvaiti katonai létesítményeit. Kuvait közlése szerint a légvédelem ismét iráni drónokat semmisített meg, Bahreinben pedig ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák, miközben az amerikai nagykövetség figyelmeztette az országban tartózkodó amerikai állampolgárokat egy esetleges iráni támadás veszélyére.

Miután úgy tűnt, hogy a hónapokon át elhúzódó konfliktus végén békét tudnak kötni a felek, a harcok mégis kiújultak, bá a korábbi megállapodásnak egyébként sem jósoltak hosszú életet a szakértők. A Báb el-Mandeb szoros lezárásával pedig Irán végképp túszul ejtheti a világgazdaságot. Az Egyesült Államok most már több mint egy hete, naponta hajt végre újabb támadásokat iráni célpontok ellen, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot. Donald Trump amerikai elnök – aki néhány órával ezelőtt a labdarúgó-világbajnokság döntőjét követően az érmeket és a trófeát adta át – a múlt héten csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal.