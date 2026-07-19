Erős földrengés rázta meg Perut: több épület összedőlt

Legalább egy ember meghalt, többen megsérültek, miután szombat este erős földrengés rázta meg Peru középső részét, a Junín régióban fekvő Chupaca térségét.

A perui geofizikai intézet (IGP) jelentése szerint a földrengés helyi idő szerint 21 óra 24 perckor következett be Chupacától délre, 24 kilométeres mélységben.

Az intézet a rengés erősségét 5,1-es magnitúdójúnak mérte, míg az amerikai földtani intézet (USGS) 5,5-es, az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) 5,6-os magnitúdót jelzett.

Az első jelentések szerint a földrengés következtében több épület összeomlott az érintett térségben. A hatóságok legalább egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be.

Peruban gyakoriak a földrengések, mivel az ország térségében több kőzetlemez találkozik. Peru, Chile és Ecuador a Csendes-óceáni Tűzgyűrű mentén fekszik, amely a Föld legaktívabb szeizmikus övezete.