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Nagyvilág

Újraindult iráni háború: Két amerikai katona halt meg Jordániában

Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Ősze András
2026. 07. 19. 07:56
Morteza Nikoubazl / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Két amerikai katona meghalt, egy eltűnt a pénteki iráni rakéta- és dróntámadásban Jordániában – írja a CNN. Az Iráni Forradalmi Gárda az al-Azrak légibázist támadta meg. A tájékoztatás szerint a katonák az iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadások elleni védekezés közben vesztették életüket. További négy amerikai katonát kórházba szállítottak Jordániában, de őket már kiengedték, mások könnyebb sérülésekkel visszatértek szolgálatukhoz.

A mostani támadással 16-ra emelkedett a március óta tartó amerikai–iráni konfliktusban meghalt amerikai katonák száma.

Donald Trump amerikai elnök a történteket „nagyon szomorú dolognak” nevezte.

Szörnyű ezt látni. Az országunk szolgálatában estek el

– mondta.

Kiújult a háború

Békekötés helyett július közepén ismét kiújultak a harcok a Közel-Keleten: az Amerikai Egyesült Államok és Irán két egymást követő napon is csapást mért a másikra és szövetségeseire, ezzel a Közel-Kelet ismét egy intenzív háború szélére került. Ennek ellenére a két ország között hivatalosan április óta tűzszünet áll fenn, melyet június 17-én egy egyetértési megállapodás is megerősített. Arról, hogy pontoson miért indultak újra a harcok, itt írtunk részletesen.

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