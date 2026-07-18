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Nagyvilág

Zelenszkij lecserélheti az ukrán vezérkari főnököt

Szerhij Dolzsenko / MTI / EPA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.
24.hu
2026. 07. 18. 16:44
Szerhij Dolzsenko / MTI / EPA
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

A népszerű ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov után Olekszandr Szirszkij vezérkari főnök is távozhat a posztjáról. A Financial Times értesülései szerint ugyanis, amit a Portfolio szúrt ki, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Szirszkij leváltását fontolgatja a hadseregen belüli feszültségek miatt, és már keresi az utódját.

Fedorovot egyébként pont azért váltotta le Zelenszkij, mert nem jött ki Szirszkijjel. Menesztése miatt Ukrajna-szerte nagy tömegek vonultak utcára. Kirúgását nagy értetlenség fogadta a nyugati szövetségeseknél is, mert alig fél évig tartó minisztersége alatt Ukrajnának kedvező fordulat állt be a fronton.

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