Már több mint 100 házat emésztett el a Norvégiában tomboló tűz

Már több mint száz lakóházat pusztított el szombatra virradóan a norvégiai Drammenben és környékén tomboló tűz – írja az MTI. A tűzoltóknak egyelőre nem sikerült megfékezniük a terjedését, de azt közölték, ellenőrzés alatt tudják tartani a helyzetet.

A lángok péntek délután csaptak fel az Oslótól mintegy 34 kilométerre délnyugatra található városban, egy sorházkomplexum területén. Az NRK norvég közmédia tudósítása szerint már több száz embert kellett kitelepíteni a területről. A helyszínre többtucatnyi tűzoltót vezényeltek ki, az oltásban helikopterek is részt vesznek, a felderítésben és a kárfelmérésben pedig drónokat vetnek be.

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Halálos áldozatokról és eltűnt emberekről egyelőre nem érkezett híradás, két személyt azonban kórházba kellett szállítani, mert túl sok füstöt lélegeztek be, és több százan veszítették el otthonukat. A terület kitelepítése közben nyolc rendőr is füstmérgezést kapott, egy tűzoltó pedig könnyebben megsérült a lángok elleni harc során.

A tüzet Norvégia elmúlt száz évének legnagyobb tűzeseteként emlegetik. A tűz helyszínéről több robbanást is lehetett hallani, a hatóságok arra kérnek mindenkit, kerüljék el a várost, ha tehetik.