Már több mint 100 házat emésztett el a Norvégiában tomboló tűz

Már több mint száz lakóházat pusztított el szombatra virradóan a norvégiai Drammenben és környékén tomboló tűz – írja az MTI. A tűzoltóknak egyelőre nem sikerült megfékezniük a terjedését, de azt közölték, ellenőrzés alatt tudják tartani a helyzetet.
A lángok péntek délután csaptak fel az Oslótól mintegy 34 kilométerre délnyugatra található városban, egy sorházkomplexum területén. Az NRK norvég közmédia tudósítása szerint már több száz embert kellett kitelepíteni a területről. A helyszínre többtucatnyi tűzoltót vezényeltek ki, az oltásban helikopterek is részt vesznek, a felderítésben és a kárfelmérésben pedig drónokat vetnek be.
Halálos áldozatokról és eltűnt emberekről egyelőre nem érkezett híradás, két személyt azonban kórházba kellett szállítani, mert túl sok füstöt lélegeztek be, és több százan veszítették el otthonukat. A terület kitelepítése közben nyolc rendőr is füstmérgezést kapott, egy tűzoltó pedig könnyebben megsérült a lángok elleni harc során.
A tüzet Norvégia elmúlt száz évének legnagyobb tűzeseteként emlegetik. A tűz helyszínéről több robbanást is lehetett hallani, a hatóságok arra kérnek mindenkit, kerüljék el a várost, ha tehetik.