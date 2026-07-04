Szívrohamban halt meg a gyilkos, miközben áldozata holttestét próbálta elrejteni

Egy földút közepén álló, elhagyatott autóról tett bejelentést a rendőrségen egy járókelő június 10-én Alabamában. A motorja még járt, a sofőrülés mellett ajtó nyitva állt, ám a tulajdonos nem volt sehol. A nem sokkal később helyszínre érkező rendőrök egy nő és egy férfi egymás mellett fekvő holttestét találták meg egy közeli erdőben – írja az AL.com című helyi hírportál.

Miután a holttesteket elszállították, a nyomozók megállapították a személyazonosságukat. A nő: Jessica Folds, 47 éves volt és az alabamai Lanettben lakott. A férfi Daniel Robbins, 44 éves volt és a georgiai Maconban lakott. Az orvosszakértői vizsgálat azt állapította meg, hogy a nő halálát fojtogatás, míg a férfiét szívroham okozta.

A nyomozók arra jutottak, hogy Daniel Robbins meggyilkolta Jessica Foldsot, majd miközben megpróbált az erdőben megszabadulni a nő holttestétől, szívrohamot kapott és meghalt.

Mike Segrest körzeti ügyész azt mondja, a testek állapotából és abból kiindulva, hogy Robbins autójának még járt a motorja, arra lehet következtetni, hogy az események a holttestek felfedezését megelőző éjjel zajlottak le. Az ügyben még folyik a nyomozás.

Jessica Foldsnak három, már felnőtt fia van. Több helyen is dolgozott, ismerősei melegszívű, mindig derűs, segítőkész emberként írták le.

Daniel Robbins egy lány édesapja volt. Igazi vidéki fiúként ismerték, aki imádott a természetben lenni, horgászni, vadászni. Szakmája szerint hegesztő volt, de mezőgazdasági munkákkal és járművek szerelésével is szívesen foglalkozott.