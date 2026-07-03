Hat embert raktak uniós szankciós listára Navalnij halála miatt

Az Európai Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be hat olyan emberrel szemben, akik kapcsolatba hozhatók Alekszej Navalnij 2024-ben elhunyt orosz ellenzéki politikus halálával – közölte az Európai Unió Tanácsa pénteken.

A globális emberi jogi szankciórendszer keretében az uniós szankciós listára került az hat orosz állampolgár, akik vegyi fegyverek, nevezetesen az epibatidin fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint Alekszej Navalnij testéből vett mintákban találták meg, miután az aktivista egy orosz büntetőtelepen meghalt. Mindez arra utal, hogy halálát nagy valószínűséggel epibatidin-mérgezés okozta.

Az újonnan szankcionáltak közül négy a katonai szektorban dolgozó tudós és kutató, akik abban a tudományos laboratóriumban dolgoznak, ahol az epibatidin szintézisével kapcsolatos kutatásokat végezték. Az érintettek munkájukról cikkeket publikáltak, ami bizonyítja, hogy részt vettek a vegyület vegyi fegyverként való fejlesztésében.

Egy másik szankcióval sújtott ember annak az orosz állami szerves kémiai kutatóintézet elemzője, amely az orosz vegyifegyver-programot vezeti. Az uniós megszorító intézkedések listájára vett hatodik embert pedig a vegyi és biológiai fegyverekkel is foglalkozó katonai védelmi akadémia tudományos munkájának szervezésével, valamint tudományos és pedagógiai munkatársainak felkészítésével foglalkozó tanszékének vezetője – írta az MTI.

Az EU vegyi fegyverek használata és elterjedése elleni korlátozó intézkedései jelenleg összesen 31 emberre és 6 szervezetre vonatkoznak. Az intézkedések értelmében a szankciórendszer keretében jegyzékbe vettek vagyoni eszközeit befagyasztják, és megtiltják, hogy a részükre vagy a javukra pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat lehessen közvetlenül vagy közvetve rendelkezésre bocsátani. Emellett a jegyzékbe vett személyek nem léphetnek be az EU területére.

A brüsszeli közleményben az uniós külügyi tanács hangsúlyozta, hogy az EU továbbra is teljes mértékben elkötelezett a vegyi fegyverek elterjedése és használata elleni küzdelem, valamint a vegyi fegyverek fejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (CWC) rendelkezéseinek támogatása mellett.

Alekszej Navalnij Vlagyimir Putyin elnök legismertebb bírálója volt. 2024 februárjában halt meg egy szibériai büntető telepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az orosz hatóságok szerint a halálát szívaritmia miatti magas vérnyomás okozta. 2026 februárjában az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia közös közleményt adott ki, melyben azt állították, hogy az orosz ellenzéki politikus holttestéből vett mintákban epibatidin jelenlétét mutatták ki, és Navalnijt ez a méreg ölte meg.