JD Vance szerint aggasztó dolgokat gondol a pápa a bevándorlásról

Aggasztónak nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját J.D. Vance amerikai alelnök, miután XIV. Leó pápa többször is Donald Trump amerikai elnököt bírálta.

XIV. Leó, az első amerikai származású pápa, mélyreható elmélkedésre szólította fel az Egyesült Államokat azzal kapcsolatban, hogy miképpen kezelik a bevándorlókat Trump elnöksége alatt. A Trump-kormányt rendkívül tiszteletlennek nevezte a bevándorlókkal szemben, és bírálta az általa embertelennek nevezett bánásmódot.

Úgy gondolom, hogy a Vatikánból származó néhány kijelentés, különösen a bevándorlási kérdés kapcsán, aggasztó volt, és végső soron nem értek egyet velük

– fejtette ki Vance az amerikai Fox News tévécsatornán.

Az alelnök azoknak a katolikus vezetőknek, akik nem értenek egyet a bevándorlási politikájukkal, azt üzente: kész párbeszédet folytatni velük, ugyanakkor arra kérte őket, ne feledjék, hogy a tömeges bevándorlásnak is vannak áldozatai. Trump határozott bevándorlásellenes fellépést és kitoloncolási kampányt folytat, ami a jogvédő szervezetek szerint megsérti a szólásszabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot, ráadásul bizonytalan környezetet teremt, különösen az etnikai kisebbségek számára.

Trump nemrég azt állította, hogy a pápa „szörnyű”.

A pápa és az elnök konfliktusáról az alábbi cikkünkben írtunk.

(MTI)