Egyházszakadástól tart XIV. Leó pápa

Az egyházszakadás elkerülése érdekében a tervezett püspökszentelésektől való visszalépésre szólította fel a Marcel Lefebvre érsek alapította Szent X. Pius Társaságot XIV. Leó pápa egy levélben, amelyet a Vatikán kedden tett közzé – adta hírül az MTI.

A pápa az olasz nyelvű levelet Davide Paraglininek, a Szent X. Pius Társaság elöljárójának címezte. A katolikus egyházfő hangoztatta, hogy az egyház elismeri a társaságnak a liturgiai élethez való ragaszkodását, a papi képzésben való elkötelezettségét, az apostoli buzgóságát, a hagyományhoz való hűség vágyát. Utóbbiak miatt – tette hozzá XIV. Leó – a korábbi pápák figyelemmel és jó akarattal viszonyultak a Szent X. Pius Társasághoz.

XIV. Leó most arra szólította fel a Marcel Lefebvre által 1970-ben alapított társaság tagjait, hogy álljanak el a tervezett lépésüktől, ne kövessenek el szkizmát, vagyis egyházszakadást.

Imádkozom értetek, mivel Krisztus varratlan köntösének szétszaggatása rendkívül súlyos bűn

– írta a pápa. Megjegyezte, hogy az egyház készen áll a párbeszédre és megállapodásra.

XIV. Leó pápa levele, amelyet az egyházalapító két apostol, Szent Péter és Szent Pál június 29-i ünnepnapján keltezett, a társaságnak arra a bejelentésére vonatkozik, miszerint július elsején a pápa jóváhagyása nélkül püspököket szentelnek fel. A lépés 1988. június 30-ikát idézi, amikor Lefebvre négy püspököt szentelt fel, ami automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után.

A Hittani Dikasztérium prefektusa, Victor Manuel Fernández bíboros a Vatikánban idén februárban találkozott Davide Pagliarani atyával, aminek alkalmával a felszentelések felfüggesztését javasolta, hangsúlyozva, hogy azok „az egyházi közösség döntő megszakítását” jelentenék. (MTI)