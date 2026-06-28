Joe Biden odaszúrt Trumpnak: „Hűha, micsoda lúzer!”

Joe Biden szombat este beszédet tartott a Marylandi Demokrata Párt adománygyűjtő rendezvényén, ahol kifejtette véleményét Donald Trump intézkedéseiről. Ez volt az egyik legélesebb bírálata utódjával szemben, amióta távozott hivatalából, hiúnak és korruptnak festve le Trumpot.

Nemcsak a hiúsági projektjeiről van szó: lebontatja a Fehér Ház keleti szárnyát, hogy helyet csináljon a báltermének, ráíratja a nevét a Kennedy Centerre, diadalívet építtet a saját tiszteletére, sőt még külön medencekarbantartót is felfogadott, hogy rendbe hozza a washingtoni tükörmedencét. Hűha! Micsoda lúzer!

– mondta a marylandi kaszinóban tartott gálán Biden csaknem napra pontosan két évvel azután, hogy 2024-ben katasztrofálisan szerepelt a Trumppal folytatott elnökjelölti vitában (ennek következtében később át is adta az indulás lehetőségét Kamala Harrisnek).

A tükörmedence azonban valami még rosszabbat tükröz, mint ennek a kormányzatnak a középpontjában álló nárcizmus és inkompetencia. A korrupciót. A korrupciót. A pimasz, nyílt korrupciót. Olyan mértékű korrupciót, amilyet az amerikai történelemben egyetlen kormányzat idején sem láttunk.

– folytatta Biden, hozzátéve, hogy igazán az dühíti fel, hogy Trump az adófizetők pénzét akarja odaadni a január 6-i felkelés résztvevőinek. „Ezek az emberek nem érdemelnek kártérítést. Az lenne a helyes, ha nagyon-nagyon hosszú időre börtönbe kerülnének.”

Bidennek amúgy mérsékelten erős pozícióból szólal meg, hiszen nem sikerült visszatornáznia népszerűségét a hivatalból való távozása óta sem: egy friss kutatás szerint mindössze az amerikaiak 30 százaléka van róla kedvező véleménnyel. Persze Trumpnak is elég kedvezőtlen a megítélése, a republikánusok számára fontos lenne, hogy javítson ezen még a novemberi félidős választások előtt.