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Hőség: három nap alatt ezerrel több ember halt meg Franciaországban, mint a megelőző hónapokban

Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed / Anadolu / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 06. 28. 14:21
Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed / Anadolu / Getty Images
Az ország közegészségügyi szolgálata figyelmeztet, hogy az áldozatok száma várhatóan tovább fog emelkedni.

Franciaországban az elmúlt három napban ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban – jelentette be vasárnap az ország közegészségügyi szolgálata a rendkívül intenzív hőhullám végén, figyelmeztetve egyúttal, hogy az áldozatok száma várhatóan emelkedni fog. „Június 24. óta körülbelül ezer a többlethalálozás száma a nem végleges adatok szerint az előző hónapokban rögzített halálesetekhez képest” – idézi a hivatalos közlést az MTI.

Bár a kormány még nem hozott nyilvánosságra adatokat, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma a szokásosnál magasabb.

Franciaországban vasárnap visszatértek az elviselhetőbb hőmérsékletek a 11 napig tartó történelmi hőhullám után, amelyet már most intenzívebbnek tartanak, mint a 2003-ast, amelyben 15 ezren vesztették életüket. Az illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy a hőség késleltetett hatása az emberi szervezetre nagy terhet ró a kórházakra, és jelentős többlethalálozásra lehet számítani.

A közölt adatokhoz hozzátartozik az a két nappal ezelőtti bejelentés, amelyben a rendőrség közölte, hogy június 18. óta országszerte 55 ember fulladt vízbe, mert a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést, tengerpartokon, folyókban vagy a városi csatornákban. Emellett Párizsban szerdán 25 szívrohamot regisztráltak, szemben a szokásos kevesebb mint tízzel.

A pusztító hőségre való tekintettel a szombatra tervezett Pride felvonulást is elhalasztották Párizsban.

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A halálesetek nemcsak a kiszáradt időseket érintik, hanem a szívrohamot elszenvedő fiatalokat is.
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