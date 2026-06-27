Már 920 halottja van a venezuelai földrengéseknek

Már legalább 920 halálos áldozata van a Venezuelát ért két földrengésnek, a sebesültek száma pedig meghaladja a 3360-at – írja a BBC. A hatóságok arra számítanak, hogy a következő napokban még több halálos áldozatról szereznek tudomást, hiszen még mindig sok az eltűntként keresett ember.

A sérültek jelentős részét rögtönzött létesítményekben kezelik, az ország északi részén több száz épület dőlt össze vagy rongálódott meg, köztük kórházak. A kormány tájékoztatása szerint több száz életmentő érkezett az országba, hogy segítsen a törmelékek alá szorulta emberek felkutatásában és kiszabadításában.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, Venezuelát június 24-én két erős földrengés rázta meg, mindössze néhány másodperc különbséggel. A szakértők mérései szerint a rengések magnitúdója 7,2, illetve 7,5 volt. A második, erősebb földmozgás mindössze nagyjából 10 kilométeres mélységben következett be, ami növelte a súlyos károk és a magas áldozatszám valószínűségét.

A rengések a dél-amerikai ország északi részét érintették a legsúlyosabban, köztük a fővárost, Caracast, amelyben több mint 28 millió ember él. A két földmozgás után már több mint kétszáz utórengést tapasztaltak.

Az Egyesült Királyság, Hollandia, Svájc és Mexikó mentőcsapatokat küldött az ország megsegítésére, az Egyesült Államok pedig emellett hadihajókat, szállító repülőgépeket és 150 millió dolláros segélycsomagot is felajánlott.

A szakértők úgy vélik, a katasztrófa súlyosságát nemcsak a rengések erőssége okozta, hanem az is, hogy Venezuela nem volt jól felkészülve egy komolyabb földmozgásra. A hosszú évek óta komoly gazdasági válsággal küzdő országban ugyanis évtizedek óta alulfinanszírozott az infrastruktúra-fejlesztés.

A földrengés halálos áldozatai közt nemcsak venezuelai lakosok, hanem spanyol, brazil és portugál állampolgárok is voltak. Lapunknak sikerült olyan magyarral is beszélnie, aki átélte az eseményeket.