Csodával határos módon nem lett tragédia, miután grizzlyvel találkozott egy kutyát sétáltató nő – videó

Grizzly medve próbált rátámadni egy kanadai nőre, aki épp kutyát sétáltatott. A medve a két lábára ágaskodott, miután a nő és a kutya közelébe került, írja a TMZ.
Végül csodával határos módon nem történt tragédia, habár a grizzly nagyon közel került az esetet lefilmező nőhöz.
🇨🇦 A woman comes face-to-face with a massive grizzly bear while hiking with her dog in Canada.
Instead of running, she stayed incredibly calm and slowly backed away, allowing both her and her dog to escape unharmed.
Writer: Valpic.twitter.com/2raDGRWSLN
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 26, 2026