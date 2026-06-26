grizzlykanada
Nagyvilág

Csodával határos módon nem lett tragédia, miután grizzlyvel találkozott egy kutyát sétáltató nő – videó

admin Besenyei Balázs
2026. 06. 26. 19:36

Grizzly medve próbált rátámadni egy kanadai nőre, aki épp kutyát sétáltatott. A medve a két lábára ágaskodott, miután a nő és a kutya közelébe került, írja a TMZ.

Végül csodával határos módon nem történt tragédia, habár a grizzly nagyon közel került az esetet lefilmező nőhöz.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kisrepülő csapódott Peking legmagasabb épületébe
Meghalt Szergej Ivanov, Putyin egykori bizalmasa és volt orosz védelmi miniszter
Két trópusi vihar közelít Japánhoz, már kétmillió embert evakuáltak
„235 sérült életjel nélkül érkezett vagy beérkezés közben elhunyt" – tovább emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma
Dembélé és csapattársai öröme a francia gól után.
Foci-vb: Norvégia-Franciaország, Szenegál-Irak (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik