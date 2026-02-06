Életét vesztette egy 52 éves halász Kelet-Zambiában, miután egy megriadt elefántcsorda elől való menekülés közben megtámadta egy krokodil – adta hírül a BBC.

Horgászásból tartottak hazafelé

Dean Nyirenda éppen horgászatról tartott hazafelé, amikor társaival elefántokba botlottak. A dél-afrikai országban jelentős elefántpopuláció él, és az emberekkel való interakciók az elmúlt években számos halálos áldozatot követeltek. Így nem csoda, hogy a horgászok is menekültek, amerre láttak: Nyirenda például a Luangwa-folyó melletti patakba vetette magát – ám ez utólag nem bizonyult jó döntésnek.

Ekkor támadt rá a krokodil, és megharapta a jobb combját

– nyilatkozta az újságíróknak Robertson Mweemba helyi rendőrfőkapitány. A rendőrség szerint Nyirendának sikerült elmenekülnie a krokodil elől, úgy, hogy egy nála lévő bottal megütötte az állatot.

Kimászott a patakból

– mondta Mweemba.

Két horgásztársa, akik távolról figyelték az eseményeket, a segítségére siettek, és levitték a folyópartról, miközben a férfi erősen vérzett. „Megpróbálták elállítani a vérzést, de sajnos életét vesztette” – tette hozzá a rendőrfőkapitány. A vadőri szolgálat munkatársai később a tragédia helyszínén mély harapásnyomokat találtak a halász jobb combján, ami a végzetes vérzéshez vezetett.

Ember–állat-konfliktusok Zambiában

Természetvédők szerint a Dél-Luangwa Nemzeti Parkon átfolyó Luangwa-folyó ad otthont az egyik legnagyobb nílusi krokodilpopulációnak Afrikában. A Resource Africa nevű szervezet adatai szerint a 2023-ban regisztrált 26 vadvilággal kapcsolatos halálesetből 15-öt krokodiltámadás okozott, legtöbbjüket a Luangwa-folyó mentén.

A zambiai hatóságok korábban már felszólították a helyieket és a turistákat, hogy fokozott óvatossággal tartózkodjanak az ország vadonjaiban. A vadvédelmi hatóságok közölték: fontolgatják az ember–állat-konfliktusok csökkentését célzó intézkedéseket, többek között védőkerítések építését a vadrezervátumok közelében.