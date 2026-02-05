„Hirtelen támadt az a gondolat, hogy ezt meg kell tennem” – életfogytiglanit kapott P. Krisztián, aki kivégzésszerűen ölte meg volt élettársát Ausztriában

Életfogytiglani börtönre ítéltek nem jogerősen Ausztriában csütörtökön egy 33 éves magyar állampolgárt volt élettársának meggyilkolása miatt.

A szakács végzettségű magyar állampolgár 2019 óta Ausztriában dolgozott a vendéglátásban, ahogy német állampolgárságú élettársa is, akivel 2024 februárjában ismerkedtek meg, de a nő már 2024 őszén megszakította kapcsolatukat.

A most kimondott ítéletben a salzburgi esküdtbíróság bizonyítottnak látta, hogy a férfi 2025. május 3-án a Salzburg tartományi Pinzgauban található Maria Alm egyik parkolójában az éjjeli órákban szándékosan fejbe lőtte egykori élettársát.

A 34 éves német nővel a találkozót, amelyen személyes tárgyakat adtak volna át egymásnak, előzőleg megbeszélték. A nő egy ismerőse, aki egy autó visszapillantó tükréből figyelte a találkozót, és látta a kivégzésszerű gyilkosságot is, haladéktalanul riasztotta a rendőrséget. Az elkövetőt néhány nappal később Hollandiában fogták el európai elfogatóparancs alapján.

A korrábban büntetlen előéletű férfi elismerte bűnösségét a tárgyaláson. A fegyverről azt mondta, hogy önvédelemre szerezte be, mert korábban már volt dolga rossz emberekkel.

„Mindennek nem lett volna szabad megtörténnie. Sajnálom” – jelentette ki a vádlott a tárgyaláson.

Azt mondta,

hirtelen támadt az a gondolat, hogy ezt meg kell tennem a saját védelmemre, annak érdekében, hogy a volt élettársa és mások se bánthassák.

Az ügyészség szerint a férfi őrizetbe vételekor azzal is védekezett, hogy pszichológiai problémái vannak. A kivizsgálásával megbízott pszichológus szerint azonban a tett elkövetésekor beszámítható állapotban volt, és nem szenved semmilyen mentális zavarban.

A férfi ügyvédje közölte, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélettel szemben.