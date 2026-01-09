Szövetségi ügynökök a minnesotai gyilkosság után újabb két embert lőttek meg

Tovább növelheti a feszültségeket az Egyesült Államokban, hogy szövetségi bevándorlási ügynökök csütörtökön Portlandben újabb két személyt lőttek meg egy akcióban. A lövéseket a városi kórház előtt egy jármű utasaira adták le.

Szerdán az ICE egyik ügynöke lelőtt egy fiatal, kisgyermekes anyát Minnesotában.

Az AP szerint a lövöldözés miatt éjszaka több százan tüntettek az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal épületénél, és Dan Rayfield, Oregon állam főügyésze beígérte, kivizsgálja, hogy a „szövetségi tisztviselő túllépte-e törvényes hatáskörét”, és indokolt esetben büntetőeljárást indít az ügyészségen.

A Belbiztonsági Minisztérium azt közölte, hogy a jármű utasa „egy illegális venezuelai bevándorló volt, aki kapcsolatban áll a Tren de Aragua nemzetközi prostitúciós hálózattal”, és részt vett egy nemrégiben a városban történt fegyveres összecsapásban is. Amikor az ügynökök délután egy „célzott járműigazoltatás” során felfedték magukat az utasok előtt, a sofőr megpróbálta elgázolni őket, áll a minisztérium közleményében.

A szerdai minneapolisi gyilkosság után Jacob Frey polgármester arra üzente az ICE ügynököknek, hogy „takarodjanak” a városból. A portlandi lövöldözés után Kayse Jama, Oregon állam szenátora hasonló hangnemet ütött meg: „takarodjanak a francba a közösségünkből”.

Donald Trump elnök a minneapolisi gyilkosság után azt állította, hogy az autójában ülő nő fenyegetően lépett fel az ügynökökkel szemben, akik önvédelemből használták a fegyverüket.