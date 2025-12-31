Visszavág Mali és Burkina Faso: nem léphetnek be országaikba amerikaiak

Az amerikaiak többé nem léphetnek be Burkina Fasóba és Maliba: a két szaharai ország bejelentette, hogy „viszonossági alapon” válaszol Washingtonnak, amely nemrég felvette őket a beutazási tilalom alá eső országok listájára.

December 16-án az amerikai kormány bejelentette, hogy „az Egyesült Államok biztonságának védelme” érdekében kiterjeszti a vízumtilalom alá tartozó országok addig 12 szereplős listáját

Burkina Fasóra,

Malira,

Nigerre,

Dél-Szudánra,

Laoszra,

Szíriára és

Sierra Leonéra,

valamint a palesztin iratokkal rendelkezőkre is.

Burkina Faso és Mali két külön közleményben reagált, ezek szerint viszonossági alapon és azonnali hatállyal ugyanazokat a feltételeket és követelményeket alkalmazzák az amerikai állampolgárokra, mint rájuk az USA. A mali kormány emellett „sajnálja”, hogy „egy ilyen fontos döntést előzetes egyeztetés nélkül hoztak meg”.

Nigéria egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a vízumokról, de a múlt héten a nigériai hírügynökség diplomáciai forrásra hivatkozva hasonló intézkedésről számolt be.

A vízumtilalom okai és szereplői

A Fehér Ház szerint a washingtoni intézkedések célja, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba való beutazását azoknak a külföldieknek, akik „veszélyt jelentenek” az amerikaiakra, vagy akik „károsíthatják az Egyesült Államok kultúráját, kormányát, intézményeit vagy alapelveit”.

Az intézkedés azonban kivételeket tartalmaz a legális állandó lakosok, a meglévő vízumok birtokosai, bizonyos vízumkategóriák, például a sportolóknak és diplomatáknak kiadott vízumok, valamint azok számára, akiknek „beutazása az Egyesült Államok nemzeti érdekeit szolgálja”.

Június óta további 12 országot érintenek ezek a korlátozások, főként Afrikában és a Közel-Keleten: