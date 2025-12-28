Az okostelefonja geolokációs adatai alapján találta meg karácsonykor elrabolt lányát egy texasi apa

Valóra vált a texasi szülők rémálma, mikor december 25-én a tizenéves lányuk nem tért haza a kutyasétáltatásból a megszokott időben – közölte a People. Azonban mielőtt értesítették volna a hatóságokat, az apa megnézte az okostelefonján a lánya készülékének földrajzi helyzetét, ami egy mérsékelten erdős területen jelezte a mobilt, körülbelül három kilométerre az otthonuktól. A férfinak volt elég lélekjelenléte, hogy elinduljon az applikációban jelölt helyszínre, ahol sokkoló jelenet fogadta.

A geolokációs adatok által jelölt helyen egy bordó pick-upban talált rá a tizenöt éves lányra és a család kutyájára egy ismeretlen, félmeztelen férfi társaságában. Az apa kimenekítette a lányát és a házi kedvencet a járműből, majd értesítette a rendőrséget.

A helyi hatóságok közleménye alapján a huszonhárom éves Giovanni Rosales Espinoza séta közben állította meg a tinit, akit késsel fenyegetőzve vett rá, hogy a kutyával együtt beszálljon az autójába. Pontos indítékot nem közöltek, ám Espinoza szándékairól elárulhat valamit, hogy épp vetkőzőben volt, amikor a lány édesapja rájuk talált. A férfit letartóztatták, óvadék fejében sem védekezhet szabadlábon.

A karácsonynak örömteli ünnepnek kéne lennie, amit ez a férfi tönkretett azzal, hogy elrabolt a családjától egy gyereket

– összegezte a helyzetet a helyi seriff, Wesley Doolittle.